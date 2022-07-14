Мужчина застрелил сотрудницу офиса микрозаймов, чтобы не возвращать долг

Задолжавший микрофинансовой организации мужчина убил сотрудницу компании в центре Москвы. Его уже задержали представители правоохранительных органов. Источник рассказал «360» о произошедшем.

Ранее мужчина взял кредит в организации «Viva деньги» в размере 30 тысяч рублей. На убийство он решился после того, как не смог вернуть долг. Его жертвой стала именно та сотрудница, которая выдавала кредит.

Источник сообщил, что изначально подозреваемый не думал о микрозайме, однако его сломили настойчивые звонки от компании.

По мнению источника, мужчина мог решиться на преступление из-за ситуации в личной жизни. Он мог переживать, что нанес ущерб общему бюджету, который вел вместе с сожительницей. Однако раньше у пары конфликтов не было.

Подозреваемого задержали на территории Балашихи. О его преступлении узнали благодаря видео камеры наблюдения. На нем показано, как мужчина пришел в офис компании и почти с порога застрелил жертву в упор.

Сейчас он полностью признал вину и сотрудничает со следствием. Сотрудники предъявили мужчине обвинение в убийстве. Помимо этого, ему вменили преступления, описанные в части первой статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». За эти правонарушения ему грозит тюрьма. Однако срок заключения пока не установлен.