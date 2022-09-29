Мужчина застрелил собутыльника и неделю продолжал пить рядом с трупом | 360°

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Мужчина застрелил собутыльника и неделю продолжал пить рядом с трупом

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В Санкт-Петербурге мужчина застрелил товарища во время пьянки и неделю продолжал пить рядом с его телом. Об этом рассказали «Невские новости».

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По версии следствия, подозреваемый застрелил товарища из-за ссоры, после чего неделю находился в квартире и продолжал пить. Полицию вызвали соседи, почувствовав трупный запах. Полицейские прибыли на место, обнаружили труп с пулевым отверстием в глазу и задержали подозреваемого.

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