Мужчина застрелил бывшую жену и ее знакомого в Ростовской области

Убийство произошло в городе Аксай в гостиничном комплексе на улице Вартанова. Мужчина застрелил из охотничьего ружья бывшую жену и ее нового знакомого. Об этом написал «Царьград».

Происшествие случилось на почве ревности. Прибыв в гостиничный комплекс, мужчина увидел бывшую жену в компании знакомого. Они отдыхали на территории бассейна. Сначала злоумышленник убил экс-супругу, а затем и ее друга. Когда он увидел, что те не подают признаков жизни, то свел счеты с жизнью.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки будет вынесено процессуальное решение.