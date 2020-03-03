Мужчина зарезал знакомого во время пьяной ссоры

Летом 2019 года подозреваемый во время пьяной ссоры со своим знакомым несколько раз ударил его ножом в грудь и шею. Были задеты жизненно важные органы. От кровопотери потерпевший скончался на месте. Инцидент произошел под городом Луга.

Суд признал пенсионера виновным в тяжком преступлении и лишил его свободы на 11 лет.