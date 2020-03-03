03 марта 2020, 15:08
Мужчина зарезал знакомого во время пьяной ссоры
Суд вынес приговор мужчине, убившему своего знакомого в августе прошлого года. Пенсионера ждет 11 лет тюрьмы. Об этом написал сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти.
Летом 2019 года подозреваемый во время пьяной ссоры со своим знакомым несколько раз ударил его ножом в грудь и шею. Были задеты жизненно важные органы. От кровопотери потерпевший скончался на месте. Инцидент произошел под городом Луга.
Суд признал пенсионера виновным в тяжком преступлении и лишил его свободы на 11 лет.