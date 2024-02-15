Происшествия 15 февраля 2024, 13:40 Мужчина зарезал знакомого в диспансере Петербурга Прокуратура: мужчина зарезал знакомого в диспансере Санкт-Петербурга РИА «Новости»

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В здании противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге мужчина набросился на знакомого и нанес ему несколько ударов ножом. Пострадавший скончался, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что конфликт между мужчинами 1965 и 1987 года рождения произошел 14 февраля. Убийство попало на камеры видеонаблюдения диспансера.

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Тело погибшего обнаружил медицинский работник. Подозреваемого задержали, правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства совершенного преступления.

Накануне в московском хостеле женщина напала с кухонным ножом на знакомого, с которым распивала спиртное. Окровавленного мужчину нашла уборщица, она вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли спасти пострадавшего.