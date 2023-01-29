Происшествия 29 января 2023, 09:37 Мужчина зарезал сына и бывшую жену в московской квартире и покончил с собой Прокуратура Москвы: на улице Флотская произошло тройное убийство бывших супругов и ребенка

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Мужчина зарезал сына и бывшую супругу, которые находились в московской квартире на Флотской улице в Москве. Об этом сообщили представители столичной прокуратуры. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти», — рассказали они.

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По данным сотрудников правоохранительных органов, нападавший нанес несовместимые с жизнью увечья членам бывшей семьи во время ссоры. На телах пострадавших нашли ножевые ранения. Причем мужчина напал на ребенка на лестничной клетке. Затем он прошел в квартиру и убил экс-супругу.

Представители столичной прокуратуры отметили, что женщина с ребенком скончались на месте. После их смерти мужчина совершил самоубийство. Причины этого инцидента еще не установлены.

Также сотрудники ведомства отметили, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Головинский межрайонный прокурор Александр Боев.