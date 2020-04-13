Мужчина зарезал собутыльника в Ленинградской области

Инцидент произошел в одной из квартир в Тихвине. Сообщается, что мужчины распивали вместе спиртные напитки. У них случился конфликт. Один из них решил закончить ссору, зарезав другого.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления. Они обнаружили труп мужчины 1969 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого. Кроме того, они изъяли три ножа, бутылку, стопку, следы пальцев рук и одежду трупа со следами повреждения.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело.