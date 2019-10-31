Мужчина зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. Ребенок умер на месте происшествия, сообщили в региональном управлении СК.

Нападение произошло во время тихого часа. Полицейские задержали подозреваемого на месте. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения. Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего».

Кроме того, следователи завели уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении работников детского сада и охранников.

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что мужчина ребенку не родственник. Также собеседник не исключил, что состояние опьянения вызвал не алкоголь. Как мужчина прошел на территорию детского сада, установят следователи.