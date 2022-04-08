Мужчина зарезал ножом настоятеля христианской церкви в Египте

Мужчина напал с ножом на настоятеля коптской православной церкви в Александрии (Египет). Священнослужитель скончался, сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание «Аш-Шурук».

Это произошло, когда священник возвращался в город в экскурсионном автобусе. Мужчина подошел к нему и три раза ударил ножом, после чего попытался напасть на водителя автобуса.

Злоумышленника обезвредили до приезда полиции. Когда его доставили в участок, выяснилось, что мужчина болен психическим заболеванием.