Мужчина зарезал гостя за желание остаться

Следователи предположили, что двое мужчин и женщина вместе выпивали. Вечером гостю предложили отправиться домой, однако он отказался. Хозяин квартиры начал спорить приглашенным мужчиной, затем ударил его по лицу и вонзил нож в живот.

Пострадавший погиб в больнице от полученных травм.

«Мужчина 1972 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В настоящее время правоохранители выясняют подробности инцидента.