07 апреля 2020, 11:39
Мужчина зарезал гостя за желание остаться
Мужчина и его сожительница устроили застолье вместе с соседом в Пензе. Однако, когда тот отказался идти домой, хозяин квартиры зарезал его ножом. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Следователи предположили, что двое мужчин и женщина вместе выпивали. Вечером гостю предложили отправиться домой, однако он отказался. Хозяин квартиры начал спорить приглашенным мужчиной, затем ударил его по лицу и вонзил нож в живот.
Пострадавший погиб в больнице от полученных травм.
«Мужчина 1972 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.
В настоящее время правоохранители выясняют подробности инцидента.