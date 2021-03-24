24 марта 2021, 14:44
Мужчина зарезал друга в свой день рождения в Пензенской области
Мужчина зарезал друга во время празднования своего дня рождения в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Уточняется, что он пришел к другу, чтобы отметить праздник. В процессе между ними произошла ссора. В результате именинник взял два ножа и несколько раз ударил ими хозяина дома.
После этого он скрылся. Тело нашел брат убитого через несколько дней. Подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело по статье «Убийство».