Мужчина запустил ботинком в президента Южной Кореи

Мужчина снял с себя ботинок и бросил его в президента страны, когда тот выходил из здания парламента после выступления перед депутатами. Злоумышленника уже задержали сотрудники правоохранительной службы.

По словам бросавшего, он хотел, чтобы президент «почувствовал презрение и позор». Разъяснить причину своего негативного отношения к главе государства он объяснять не стал.

Напомним, еще три года назад президент Мун Чжэ Ин был очень популярен среди своих сограждан. Одним из его предвыборных обещаний было восстановить отношения с КНДР и укрепить связи с крупными партнерами, кроме США: Китаем, Японией и Россией. Но рейтинг президента затем серьезно сократился — в частности, в связи с невыполнением своего обещания.

Отмечается, что на данный момент рейтинг одобрения президента составляет 48,7%.