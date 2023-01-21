21 января 2023, 17:12
Мужчина запретил входить в подъезд дома на севере Москвы под угрозой самоубийства
Источник «360»: на севере Москвы мужчина запретил входить в подъезд дома, угрожая суицидом
Нетрезвый мужчина устроил переполох в одном из домов на улице Маршала Тухачевского, сообщил источник «360». По его данным, житель дома находится на девятом этаже и запрещает входить в подъезд, угрожая суицидом.
На место ЧП вызвали полицию и скорую помощь, добавил собеседник «360».
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UPD. Позже стало известно, что с мужчиной работают психологи.
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Официально эти данные пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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