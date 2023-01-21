Эксклюзив 21 января 2023, 17:12 Мужчина запретил входить в подъезд дома на севере Москвы под угрозой самоубийства Источник «360»: на севере Москвы мужчина запретил входить в подъезд дома, угрожая суицидом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нетрезвый мужчина устроил переполох в одном из домов на улице Маршала Тухачевского, сообщил источник «360». По его данным, житель дома находится на девятом этаже и запрещает входить в подъезд, угрожая суицидом.

На место ЧП вызвали полицию и скорую помощь, добавил собеседник «360».

Реклама

UPD. Позже стало известно, что с мужчиной работают психологи.

Реклама

Официально эти данные пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.