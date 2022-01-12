Мужчина заперся в квартире и поджег ее в Тюменской области

Житель села Ярково (Тюменская область) чуть не погиб, когда поджег квартиру изнутри и не смог выйти из нее самостоятельно. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Как рассказали в полиции, мужчина, будучи пьяным, заперся в квартире и отказывался впускать свою мать и дочь. В итоге он поджег занавеску и шторку в ванной, после чего не смог выбраться из квартиры. Его вызволили прибывшие пожарные. Теперь тюменцу грозят два уголовных дела: за покушение на преступление и умышленное повреждение имущества.