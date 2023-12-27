Происшествия 27 декабря 2023, 12:23 Мужчина «заминировал» все поезда Москва — Самара после ссоры с женой Полиция задержала подозреваемого в ложном минировании поездов Москва — Самара Freepik

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Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, подозреваемого в ложном минировании всех поездов из Москвы в Самару. Его действия привели к двухчасовой задержке отправки составов с Казанского вокзала, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В ведомстве уточнили, что диспетчер передал в дежурную часть информацию о неизвестном гражданине, который сообщил, что якобы все поезда, следующие из Москвы в Самару, заминированы.

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Полицейские сразу же проверили все составы на Курском и Казанском вокзалах, но ничего подозрительного не обнаружили.

Звонившего мужчину разыскали на станции Москва — Курская. Им оказался 36-летний житель столицы. Его привезли в дежурную часть линейного подразделения. Там мужчина объяснил сотрудникам, что сообщил о минировании поездов из-за ссоры с женой. Он предположил, что она может уехать в Самару.

Полицейские после случившегося организовали проверку. Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье о заведомо ложном сообщение об акте терроризма.

Другой россиянин отправится на 2,5 года в колонию за ложное минирование более 800 объектов на территории России и Белоруссии. С марта по май 2021 года он рассылал информацию с террористическими угрозами через электронные почтовые адреса иностранных доменов.