Происшествия 28 февраля 2023, 15:55 Мужчина замерз насмерть, провожая супругу до дома в Нижегородской области

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Житель Нижегородской области замерз насмерть, провожая свою жену до дома после застолья. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

По данным сайта «Новые Известия», 75-летняя женщина распивала спиртные напитки в гостях у своей подруги. Спустя некоторое время она позвонила мужу, попросила встретить и проводить ее до дома.

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Утром хозяйка обнаружила супружескую пару возле дома. Отмечается, что мужчина погиб, женщину доставили в больницу с легким обморожением.

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