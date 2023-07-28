Происшествия 28 июля 2023, 02:39 «Мужчина заманил ее». Стали известны подробности поиска восьмилетней девочки в Екатеринбурге E1.ru: пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку мог заманить незнакомый мужчина Кадр из видео поискового отряда «Лиза Алерт», сделанного во время поисков

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Восьмилетнюю девочку из Екатеринбурга, пропавшую два дня назад, нашли живой. Как сообщил источник сайта E1.ru, ребенок в порядке, но очень напуган.

Местные жители, которые принимали участие в поисках, рассказали изданию одну из версий пропажи девочки. По их словам, ее нашли в соседнем доме у незнакомого мужчины.

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«Нашли в соседнем доме у мужчины, заманил ее собакой», — рассказал один из них.

Однако в полиции эту информацию пока не подтвердили.

Ранее представители поискового отряда «Прорыв», напротив, опровергли все криминальные версии.

Девочка ушла из дома утром 26 июня и не вернулась. Целый день родители искали ее своими силами, но потом обратились за помощью. Помимо полиции, криминалистов и отряда «Прорыв», к поискам присоединились волонтеры «Лизы Алерт». Они рассказали, что менее чем за два часа к поискам присоединилось более 200 неравнодушных екатеринбуржцев. В первую очередь они проверяли ближайшие дворы, лесопарк и заброшенные здания.