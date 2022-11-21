Эксклюзив 21 ноября 2022, 12:12 Мужчина заявил, что заминировал ЦУМ за вознаграждение от украинских спецслужб Источник «360»: мужчина заявил, что «заминировал» ЦУМ за 5000 долларов от СБУ РИА «Новости»

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На клиентскую почту ЦУМ поступило сообщение от мужчины о том, что в ТЦ якобы заложили бомбу. По словам автора письма, он получил за это 5000 долларов от Службы безопасности Украины, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Мужчина заявил правоохранителям, что бомба взорвется вечером 21 ноября, добавил источник. По словам телефонного «террориста», все это он делает в поддержку ВСУ, уточнил собеседник «360».

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Злоумышленник оставил свои контактные данные и пожелал полиции удачи в поисках. Официально эту информацию пока не подтвердили. Все подробности уточняются.

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