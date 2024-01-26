Происшествия 26 января 2024, 15:14 Мужчина задушил знакомую и ее двухлетнюю дочь в Краснодаре

Читать 360tv в

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Адыгеи, подозреваемого в совершении убийства на территории Краснодара. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости».

По версии следствия, в ходе ссоры фигурант задушил 28-летнюю знакомую. Тем же способом он расправился и с двухлетней дочерью жертвы. На следующий день мужчина вернулся в квартиру, где произошло преступление, и устроил пожар.

Реклама

Правоохранителям удалось установить личность предполагаемого убийцы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавил «Взгляд».