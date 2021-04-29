29 апреля 2021, 13:05
Мужчина забросал судебных приставов грязными подгузниками в Челябинске
В Челябинске мужчина забросал судебных приставов грязными подгузниками, а также применил насилие по отношению к представителям органов власти. Так гражданин выразил свою позицию по поводу взысканных штрафов, написал сайт URA.ru.
Челябинец явился в Ленинский РОСП, чтобы разобраться по поводу списанных с его банковского счета денег.
«Он принес мешок с использованными детскими подгузниками, начал их кидать и оскорблять сотрудников», — уточнили представители управления федеральной службы судебных приставов региона.
По информации ведомства, бунтарю грозит уголовное наказание.