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    29 апреля 2021, 13:05

    Мужчина забросал судебных приставов грязными подгузниками в Челябинске

    Полина Петрова

    В Челябинске мужчина забросал судебных приставов грязными подгузниками, а также применил насилие по отношению к представителям органов власти. Так гражданин выразил свою позицию по поводу взысканных штрафов, написал сайт URA.ru.

    Мужчина забросал судебных приставов грязными подгузниками в Челябинске

    Челябинец явился в Ленинский РОСП, чтобы разобраться по поводу списанных с его банковского счета денег.

    «Он принес мешок с использованными детскими подгузниками, начал их кидать и оскорблять сотрудников», — уточнили представители управления федеральной службы судебных приставов региона.

    По информации ведомства, бунтарю грозит уголовное наказание.