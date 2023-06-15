Эксклюзив 15 июня 2023, 19:06 Мужчина забрался на верхушку Крымского моста в Москве Крымский мост в Москве перекрыли из-за залезшего на верхушку мужчины

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Вечером 15 июня мужчина забрался на верхушку Крымского моста в Москве.

Спасатели перекрыли мост, а пешеходную зону огородили. На месте происшествия уже начала работать автовышка, на которой к мужчине поднялись сотрудники спецслужб. На кадрах очевидцев видно, как он хотел пойти к ним, но в последний момент передумал.

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К мосту также прибыли катера спасателей, а для беседы с мужчиной вызвали психологов. С какой целью он залез на мост, пока неизвестно.

Спустя некоторое время мужчина все-таки забрался в люльку к спасателям. Когда его спустили на землю, он сбежал. За ним погнались полицейские.

Рано утром 15 июня с этого же моста упал мужчина, которого удалось достать из воды в течение пяти минут.