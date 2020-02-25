Мужчина забрался на мост у Кремля ради суицида

Мужчина угрожает покончить с собой на Большом Москворецком мосту в столице. О причинах этого решения пока неизвестно, полиция и психологи ведут с ним переговоры. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что полицейские узнали о ситуации около 16:00. Прибыв на место, они увидели человека, который стоял на краю моста и угрожал покончить жизнь самоубийством. Когда правоохранители попытались с ним поговорить, мужчина переместился ближе к краю моста.

Источник уточнил, что сотрудники ДПС перекрыли движение по правой стороне дороги в сторону Кремля, а также — полностью остановили поток под мостом.

На место прибыли психологи, которые пытаются убедить мужчину отойти от края моста.