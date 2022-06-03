Мужчина за рулем ВАЗа сбил мотоциклиста в Свердловской области

Водител ВАЗа сбил мотоциклиста в Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД региона.

Столкновение произошло сегодня, 3 июня, в поселке Красный Адуй. Мужчина не уследил за дорогой и сбил сотрудника МЧС, который управлял мотоциклом. Пострадавший скончался на месте происшествия, не дождавшись приезда медиков.

«Водитель машиныя „ВАЗ 211540“, мужчина 1939 года рождения, при выезде на дорогу с прилегающей территории налево, по направлению поселка Кедровое, не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha и столкнулся с ним», — сообщили в ведомстве.