10 июня 2020, 15:17
Мужчина за полтора часа совершил три кражи в Иркутске
Неизвестный мужчина установил криминальный рекорд в Иркутске. За 90 минут он смог осуществить три кражи. Полицейские уже его задержали. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Мужчина ограбил три места, расположенных на соседних улицах, за полтора часа. Первый грабеж он совершил на Трудовой улице в Октябрьском районе. Он похитил сумку с деньгами и продуктами из рук пенсионерки. Далее он отправился на улицу Депутатскую. Там злоумышленник пытался отобрать сумку у молодой девушки, но она дала ему отпор, несмотря на то, что он ударил ее по голове. У третьей пожилой жертвы грабитель также выхватил сумку. Там были кошелек, телефон и документы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника-рекордсмена.