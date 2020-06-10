Мужчина за полтора часа совершил три кражи в Иркутске

Мужчина ограбил три места, расположенных на соседних улицах, за полтора часа. Первый грабеж он совершил на Трудовой улице в Октябрьском районе. Он похитил сумку с деньгами и продуктами из рук пенсионерки. Далее он отправился на улицу Депутатскую. Там злоумышленник пытался отобрать сумку у молодой девушки, но она дала ему отпор, несмотря на то, что он ударил ее по голове. У третьей пожилой жертвы грабитель также выхватил сумку. Там были кошелек, телефон и документы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника-рекордсмена.