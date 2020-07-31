Мужчина взорвал гранату в компании друзей на Украине

Взрыв прогремел в Бобровицком районе вечером 30 июля. По предварительным данным, местный житель подорвал гранату, когда отдыхал вместе с компанией.

Три человека погибли. Оставшегося в живых госпитализировали.

На месте происшествия работают следователи Национальной полиции, отметила «Газета.ru».

Ранее в Самаре пьяный дебошир бросил в полицейских гранату. Правоохранитель получил легкое ранение.