31 июля 2020, 10:37
Мужчина взорвал гранату в компании друзей на Украине
Граната взорвалась в Черниговской области Украины. Три человека скончались на месте, один пострадал. Об этом в Facebook написал глава областной государственной администрации Андрей Прокопенко.
Взрыв прогремел в Бобровицком районе вечером 30 июля. По предварительным данным, местный житель подорвал гранату, когда отдыхал вместе с компанией.
Три человека погибли. Оставшегося в живых госпитализировали.
На месте происшествия работают следователи Национальной полиции, отметила «Газета.ru».
Ранее в Самаре пьяный дебошир бросил в полицейских гранату. Правоохранитель получил легкое ранение.