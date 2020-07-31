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    31 июля 2020, 10:37

    Мужчина взорвал гранату в компании друзей на Украине

    Алена Макаренко

    Граната взорвалась в Черниговской области Украины. Три человека скончались на месте, один пострадал. Об этом в Facebook написал глава областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

    Взрыв прогремел в Бобровицком районе вечером 30 июля. По предварительным данным, местный житель подорвал гранату, когда отдыхал вместе с компанией.

    Три человека погибли. Оставшегося в живых госпитализировали.

    На месте происшествия работают следователи Национальной полиции, отметила «Газета.ru».

    Ранее в Самаре пьяный дебошир бросил в полицейских гранату. Правоохранитель получил легкое ранение.

    Новости SMI.FM