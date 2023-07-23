Происшествия 23 июля 2023, 09:46 Мужчина взорвал гранату на застолье в Подмосковье и погиб Подмосковный СК: мужчина погиб, взорвав гранату на застолье в деревне Бортниково РИА «Новости»

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Молодой мужчина погиб, взорвав ручную гранату во время застолья в деревне Бортниково в Подмосковье. О ЧП в городском округе Ступино сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК.

Смертельную игру с гранатой мужчина устроил вечером 22 июля. Он вынимал и вставлял чеку, а потом в шутку бросил боеприпас на пол, думая, что тот находится уже в нерабочем состоянии, уточнили в областной прокуратуре.

Но граната сдетонировала. Мужчина скончался на месте. За происходящим наблюдали четыре человека, сидя за столом. Они получили ранения. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. Всех доставили в больницу.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты. Они осмотрели место происшествия, изъяли смывы, чеку и спусковой рычаг гранаты.

Потерпевших допросили. Планируется провести судебно-медицинскую и взрывотехническую экспертизы. Расследование поставила на контроль прокуратура

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