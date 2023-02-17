Эксклюзив 17 февраля 2023, 21:51 Мужчина взял в заложники людей в магазине цветов в центре Москвы ТАСС: полиция задержала мужчину, взявшего в заложники людей в магазине цветов в Москве РИА «Новости»

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Полицейские задержали мужчину, который взял в заложники посетителей цветочного магазина в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции задержали мужчину, который удерживал нескольких посетителей в магазине цветов на Таганской улице в Москве», — привело агентство слова своего собеседника.

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Как сообщил источник «360», все произошло в магазине на Таганской улице. В заложники неизвестный взял двоих человек — мужчину и женщину. Сейчас потерпевшие находятся в стрессовом состоянии, медики оказывают им помощь прямо на месте происшествия.

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По данным Telegram-канала «112», охранник магазина успел нажать «тревожную кнопку» после того, как неизвестный ворвался в помещение. Злоумышленника задержал прибывший на место спецназ, уточняется в сообщении. За несколько минут до задержания мужчина отпустил удерживаемую им женщину. Сейчас правоохранители проводят беседу с захватчиком.