    04 марта 2020, 16:32

    Мужчина «выудил» ожерелье Versace из бутика в Мельбурне

    Ольга Ситникова

    В конце февраля австралиец из Мельбурна поймал на удочку ожерелье Versace. Украшение лежало на шее манекена за стеклом витрины. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на ABC Local.

    Мужчина пришел к бутику ночью, чтобы совершить кражу. Следователи предполагают, что прошло примерно три часа, пока вор снимал дорогостоящее украшение с шеи манекена.

    Преступнику повезло с ловкостью, ведь за все это время сигнализации в магазине не сработали.

    Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как он проделывает отверстие в стеклянной витрине, а затем при помощи удочек пытается снять ожерелье Versace почти за 800 долларов. Для трюка мужчине понадобились две рыболовные снасти разной длины.

    В настоящее время сотрудники городских правоохранительных органов объявили розыск вора.

    Владелец пострадавшего бутика Стивен Адиграти назвал поступок преступника «довольно возмутительным и смелым»

    «Если подумать, он пришел один раз, потом вернулся с удочкой и крючком, чтобы сделать маленькую дырочку в окне, а затем захватить это ожерелье. Я был очень шокирован», — заметил он.