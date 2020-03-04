Мужчина «выудил» ожерелье Versace из бутика в Мельбурне

Мужчина пришел к бутику ночью, чтобы совершить кражу. Следователи предполагают, что прошло примерно три часа, пока вор снимал дорогостоящее украшение с шеи манекена.

Преступнику повезло с ловкостью, ведь за все это время сигнализации в магазине не сработали.

Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как он проделывает отверстие в стеклянной витрине, а затем при помощи удочек пытается снять ожерелье Versace почти за 800 долларов. Для трюка мужчине понадобились две рыболовные снасти разной длины.

В настоящее время сотрудники городских правоохранительных органов объявили розыск вора.

Владелец пострадавшего бутика Стивен Адиграти назвал поступок преступника «довольно возмутительным и смелым»

«Если подумать, он пришел один раз, потом вернулся с удочкой и крючком, чтобы сделать маленькую дырочку в окне, а затем захватить это ожерелье. Я был очень шокирован», — заметил он.