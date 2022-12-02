Происшествия 02 декабря 2022, 15:32 Мужчина вытолкнул сына из окна в Екатеринбурге и ударил супругу ножом

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В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры с супругой ударил ее ножом, а затем вытолкнул 12-летнего сына из окна. Об этом написал tagilcity.ru.

Случившееся произошло на улице Дагестанской в июне 2022 года. В какой-то момент мужчина ударил женщину кулаками по голове и лицу, а после того, как за нее вступился сын, он схватил нож и ударил им супругу по лицу. Мальчик также взял нож и ударил в ответ отца, после чего женщина смогла сбежать.

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Ребенок попытался спрятаться на балконе, но мужчина догнал его, нанес удар, после чего тот упал с пятиметровой высоты.

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Медикам удалось спасти пострадавшего. Мужчина в настоящий момент находится под стражей.

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