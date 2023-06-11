Происшествия 11 июня 2023, 21:39 Мужчина высунулся из машины с автоматом в руках в Химках МВД: в Химках задержали москвича, показывавшего из машины автомат Pxhere

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Жители Химок обратили внимание на автомобиль, из люка которой высунулся мужчина с автоматом в руках. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, сообщил Telegram-канал «МВД. Медиа» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что на Совхозной улице был замечена машина, из люка которого торчал похожий на автомат предмет. На происшествия выехали сотрудники полиции. Они

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«Правонарушитель был установлен и задержан. Им оказался москвич 1996 года рождения», — говорится в сообщении.

У мужчины изъяли страйкбольный автомат. Оружие направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что мужчина периодически производил выстрелы из автомата.

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