13 ноября 2020, 14:48
Мужчина выстрелил в знакомого в Санкт-Петербурге
Безработный мужчина задержан в Санкт-Петербурге за то, что выстрелил в знакомого. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавшего доставили в больницу с ранением из травматического пистолета в области груди. Выяснилось, что во время конфликта в него выстрелил его оппонент. Самого стрелка задержала полиция и изъяла у него пистолет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.