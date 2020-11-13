Мужчина выстрелил в знакомого в Санкт-Петербурге

Пострадавшего доставили в больницу с ранением из травматического пистолета в области груди. Выяснилось, что во время конфликта в него выстрелил его оппонент. Самого стрелка задержала полиция и изъяла у него пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.