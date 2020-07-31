Мужчина выстрелил в приятеля на севере Санкт-Петербурга

Мужчина выстрелил из травматического оружия в приятеля в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

По информации полицейских, вечером четверга, 30 июля, у подъезда дома № 40 по улице Бутлерова обнаружили раненого мужчину. На место приехали врачи и отвезли пострадавшего в больницу, пишет сайт «Петербургский дневник».

Спустя некоторое время представители правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им является мужчина 1967 года рождения. По предварительной версии, он поссорился с товарищем на разгрузочной площадке коммерческого предприятия на проспекте Просвещения. Он выхватил пистолет «ОСА ПБ-41МЛ» и выстрелил в спину оппоненту.

Пострадавшим оказался 21-летним мигрантом. Медики зафиксировали у него огнестрельное травматическое ранение спины и ушиб в области груди. В настоящий момент он находится в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.