Мужчина выстрелил в охранника ночного клуба в Краснодаре
Накануне в Краснодаре мужчина несколько раз выстрелил в охранника местного ночного клуба. Сегодня преступника обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Следователи предполагают, что охранник не впустил в городской ночной клуб жителя Чечни в возрасте 28 лет. Отмечается, что ранее посетитель уже становился участником конфликтов в заведении.
В ходе спора между мужчинами, обвиняемый пять раз выстрелил в охранника из травматического пистолета. Известно, что он целился в голову. Позже стрелок скрылся с места происшествия.
Очевидцы вызвали скорую помощь пострадавшему. В данный момент угроз для его жизни нет.
Следствие завело на обвиняемого уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранительные органы задержали его.
Сейчас выясняются детали инцидента. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, назначена судебно-медицинская экспертиза.