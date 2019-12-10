Мужчина выстрелил в охранника ночного клуба в Краснодаре

Следователи предполагают, что охранник не впустил в городской ночной клуб жителя Чечни в возрасте 28 лет. Отмечается, что ранее посетитель уже становился участником конфликтов в заведении.

В ходе спора между мужчинами, обвиняемый пять раз выстрелил в охранника из травматического пистолета. Известно, что он целился в голову. Позже стрелок скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорую помощь пострадавшему. В данный момент угроз для его жизни нет.

Следствие завело на обвиняемого уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранительные органы задержали его.

Сейчас выясняются детали инцидента. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, назначена судебно-медицинская экспертиза.