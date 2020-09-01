Мужчина выстрелил в лицо молодому человеку в Петербурге

По данным издания, в минувшую субботу около одного из домов на улице Чайковского между задержанным и пострадавшим возник конфликт. Мужчина достал газовый пистолет и выстрелил 18-летнему парню в лицо, после чего уехал на такси. Молодого человека госпитализировали с контузией глаза. Стрелявшего задержали вчера. Возбуждено уголовное дело.