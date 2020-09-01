01 сентября 2020, 15:32
Мужчина выстрелил в лицо молодому человеку в Петербурге
В Санкт-Петербурге местные правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который выстрелил молодому человеку в лицо. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным издания, в минувшую субботу около одного из домов на улице Чайковского между задержанным и пострадавшим возник конфликт. Мужчина достал газовый пистолет и выстрелил 18-летнему парню в лицо, после чего уехал на такси. Молодого человека госпитализировали с контузией глаза. Стрелявшего задержали вчера. Возбуждено уголовное дело.