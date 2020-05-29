29 мая 2020, 19:54
Мужчина выстрелил в инструктора и покончил с собой в Челябинской области
В Челябинской области 34-летний мужчина свел счеты с жизнью после того, как несколько раз выстрелил в инструктора по стрельбе. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По данным издания, трагедия произошла накануне во время стрельб на полигоне в Красноармейском районе. Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Пермской области осудили убийцу двух девушек. Он получил пожизненный срок.