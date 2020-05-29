Мужчина выстрелил в инструктора и покончил с собой в Челябинской области

По данным издания, трагедия произошла накануне во время стрельб на полигоне в Красноармейском районе. Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Пермской области осудили убийцу двух девушек. Он получил пожизненный срок.