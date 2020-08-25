25 августа 2020, 17:47
Мужчина выстрелил в детей во время охоты, приняв их за животное
В деревне Жидкое Тверской области охотник выстрелил в трех подростков, приняв их за добычу. Об этом сообщил портал toptver.ru.
«Газета.ru» написала, что по факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
21 августа около девяти вечера мужчина, думая, что в районе заброшенной насосной станции находится дикое животное, выстрелил в ту сторону из охотничьего ружья.
В результате подростки, которые были в здании, получили травмы, с которыми их доставили в больницу. Однако их здоровью ничего не угрожает.