Мужчина выстрелил в детей во время охоты, приняв их за животное

«Газета.ru» написала, что по факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

21 августа около девяти вечера мужчина, думая, что в районе заброшенной насосной станции находится дикое животное, выстрелил в ту сторону из охотничьего ружья.

В результате подростки, которые были в здании, получили травмы, с которыми их доставили в больницу. Однако их здоровью ничего не угрожает.