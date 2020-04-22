Мужчина выстрели в глаз своей сотруднице в Петербурге

Инцидент произошел 21 апреля на Садовой улице Петербурга. Хозяин отеля выстрелил в свою сотрудницу. Пуля попала в глаз девушке 2001 года рождения. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, разрушением левого глаза, инородным телом в глазнице, а также переломом стенки орбиты.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался собственник отеля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.