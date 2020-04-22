22 апреля 2020, 11:35
Мужчина выстрели в глаз своей сотруднице в Петербурге
В Санкт-Петербурге администратор отеля получила пулю в глаз от своего начальника. Девушка осталась жива, но находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел 21 апреля на Садовой улице Петербурга. Хозяин отеля выстрелил в свою сотрудницу. Пуля попала в глаз девушке 2001 года рождения. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, разрушением левого глаза, инородным телом в глазнице, а также переломом стенки орбиты.
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался собственник отеля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.