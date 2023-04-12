Происшествия 12 апреля 2023, 11:10 Мужчина вышел из машины на Пулковском шоссе и попал под колеса грузовика

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ДТП произошло на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Там мужчина попал под колеса грузовика. Об этом сообщил «Мегаполис» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 11 апреля. По предварительным данным, 73-летний мужчина вышел из салона ВАЗ из-за поломки своей машины. В этот момент на него наехал грузовик Scania. В результате владелец легковушки погиб на месте происшествия, написали «Невские новости».