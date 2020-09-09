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    09 сентября 2020, 13:46

    Мужчина выпустил змею у подъезда дома в Тюмени

    Полина Петрова

    Мужчина выпустил змею, которую привез из леса, у подъезда одного из домов в Тюмени. Свой эксперимент он снял на видео, информирует агентство URA.RU.
    Мужчина выпустил змею у подъезда дома в Тюмени

    На кадрах видно, что выпущенное пресмыкающееся уползает вдаль в кусты во вдоре многоэтажного дома. Автор ролика отметил, что пойманная им гадюка должна «порадовать горожан», сообщило ИА Nation News.

    Местным жителям поступок тюменца не понравился. Они написали в Сети, что найдут шутника и посадят его в одну комнату с опасной змеей.

    Новости SMI.FM