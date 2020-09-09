Мужчина выпустил змею у подъезда дома в Тюмени

На кадрах видно, что выпущенное пресмыкающееся уползает вдаль в кусты во вдоре многоэтажного дома. Автор ролика отметил, что пойманная им гадюка должна «порадовать горожан», сообщило ИА Nation News.

Местным жителям поступок тюменца не понравился. Они написали в Сети, что найдут шутника и посадят его в одну комнату с опасной змеей.