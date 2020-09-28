Мужчина выпрыгнул с 4-го этажа в Балашихе и спасся от пожара

Пожар вспыхнул в одном из жилых домов в подмосковной Балашихе. В результате возгорания из четырех человек удалось выжить только одному. Спастись мужчина смог, так как выпрыгнул из окна на четвертом этаже. Сейчас пострадавшему помогают врачи.

Пожарные начали тушить полыхающую квартиру в Балашихе ночью 27 сентября. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. После ликвидации огня спасатели нашли три обгоревших трупа, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Погибшими оказались хозяйка квартиры, приезжий из Татарстана и неизвестный мужчина славянской внешности.

Выжить в пожаре смог только один мужчина, выпрыгнувший из окна квартиры. Его забрала в больницу бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ожоги рук и перелом голени. Пока с мужчиной не удается поговорить, поэтому его личность не установлена.

Всего тушением девятиэтажного дома в Балашихе занимались 12 пожарных. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 16 жильцов. Сейчас подмосковные следователи занимаются проверкой и выясняют причины пожара. Тела погибших отправили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.