Эксклюзив 19 марта 2023, 19:18 Мужчина выпрыгнул из окна дома на юге Москвы, спасаясь от пожара Источник «360»: мужчина выпрыгнул из окна дома в Москве из-за пожара

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Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры в доме в Духовском переулке в Москве. О ЧП на юге столицы сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По словам источника, пострадавший лежит под окнами. Его состояние и все обстоятельства случившегося уточняются.

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Официально эти данные пока не подтвердили.

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UPD: по уточненной информации возгорание возникло в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Огонь успел охватить 10 квадратных метров, добавил источник. Горели вещи и мебель.