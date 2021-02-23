Мужчина выпал с четвертого этажа гостиницы в Москве и остался жив

Мужчина упал с четвертого этажа гостиницы, Его забрала скорая помощь. Об этом «360» сообщил источник, близкий к ситуации.

Он уточнил, что все произошло по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 2 — там находится то ли гостиница, то ли апартаменты.

По словам собеседника, после падения мужчина какое-то время был без сознания, однако к приезду скорой пришел в себя. О его состоянии пока ничего не известно, но источник отметил, что по его реакции было видно — мужчина получил перелом правой ноги. Также у него была челюстно-лицевая травма, потому что при падении головой и лицом ударился о металлические перила.

Пока не ясно, как именно мужчина упал.