Происшествия 07 января 2024, 01:17 Мужчина выпал из окна в Екатеринбурге Е1: мужчина упал с четвертого этажа в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Мужчина выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Екатеринбурге. Об этом сообщил портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, 42-летний мужчина держался за подоконник, когда из окна выглядывала девушка. Через несколько секунд он сорвался вниз.

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По данным издания Ura.ru, мужчина упал и получил травмы по собственной неосторожности. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

В декабре 18-летняя жительница Уфы выпала из окна во время первого свидания. Девушка познакомилась с 23-летним молодым человеком в интернете, и они решили арендовать квартиру для встречи. На свидании молодые люди распивали алкоголь. Девушка сидела на подоконнике, но в какой-то момент не удержалась и упала с девятого этажа. Прибывшим на место медикам не удалось спасти пострадавшую.