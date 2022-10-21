Мужчина выпал из окна третьего этажа дома в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 13:48 Мужчина выпал из окна третьего этажа дома в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

В четверг, 20 октября, в Центральном районе Санкт-Петербурга очевидцы заметили около многоквартирного дома мужчину, который лежал в крови и в одном нижнем белье. Об этом написала Neva.Today.

Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали у пострадавшего множественные переломы. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Реклама

Правоохранителям с помощью камер видеонаблюдения удалось выяснить, что мужчина упал с третьего этажа дома. Расследование продолжается.

Реклама