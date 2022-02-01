Мужчина выпал из окна на девочку в Санкт-Петербурге. Видео

Мужчина выпал из окна на проходившую по дороге девочку. Это случилось на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге.

Очевидцы рассказали, что девочка проходила вместе с родителями. Она осталась жива, сейчас с ней работают врачи, информация о ее состоянии уточняется. Петербуржец скончался после падения.

В распоряжении «360» оказалась видеозапись с камер наблюдения, которая зафиксировала момент падения мужчины и то, как он задел прохожую.

По информации РИА «Новости» мужчина выпал с 18-го этажа. Девочку отвезли в больницу, предварительно, с переломом ноги. Источник уточнил для агентства, что мужчине было 46 лет, девочке 10 лет.

«Российская газета» добавила, что выяснением обстоятельств случившегося уже занялись правоохранители. Они изучают записи с камер и опрашивают свидетелей.