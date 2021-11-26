Мужчина выпал из окна дома в Самаре

Житель Самары выпал из окна дома, который располагается рядом с автовокзалом. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла утром в четверг, 25 ноября. Свидетели сообщают, что падение произошло с верхних этажей нового жилого комплекса. Возраст погибшего мужчины оценивают примерно в 30 лет.

Скорая приехала на место происшествия. Медикам оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося.