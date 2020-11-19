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    19 ноября 2020, 19:27

    Мужчина выпал из окна больницы в Сочи

    Дарья Морозова

    Мужчина упал из окна городской больницы в Сочи. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Причины произошедшего неизвестны. Также нет информации о самочувствии пострадавшего.

    Правоохранители выясняют все детали произошедшего инцидента.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о гибели школьника, который выпал из окна.

    По ее словам, тело мальчика нашли под окнами его родители. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.