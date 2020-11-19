Мужчина выпал из окна больницы в Сочи

Причины произошедшего неизвестны. Также нет информации о самочувствии пострадавшего.

Правоохранители выясняют все детали произошедшего инцидента.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о гибели школьника, который выпал из окна.

По ее словам, тело мальчика нашли под окнами его родители. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.