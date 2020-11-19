19 ноября 2020, 19:27
Мужчина выпал из окна больницы в Сочи
Мужчина упал из окна городской больницы в Сочи. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Причины произошедшего неизвестны. Также нет информации о самочувствии пострадавшего.
Правоохранители выясняют все детали произошедшего инцидента.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о гибели школьника, который выпал из окна.
По ее словам, тело мальчика нашли под окнами его родители. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.