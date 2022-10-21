Мужчина выхватил сумку с продуктами и деньгами у пожилой жительницы Новосибирска | 360°

21 октября 2022, 11:57
Мужчина выхватил сумку с продуктами и деньгами у пожилой жительницы Новосибирска
В Новосибирске полицейские разыскивают злоумышленника, который накауне обокрал пенсионерку. Об этом сообщил «Царьград».
Как рассказали в областном УМВД, инцидент произошел накануне в Академгородке. Мужчина выхватил у пожилой женщины из рук пакет с продуктами, мобильный телефон и кошелек с 13,5 тысячи рублей.
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Злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, однако его местонахождение до сих пор остается неизвестным.
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