Мужчина выхватил сумку с продуктами и деньгами у пожилой жительницы Новосибирска | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 11:57 Мужчина выхватил сумку с продуктами и деньгами у пожилой жительницы Новосибирска

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В Новосибирске полицейские разыскивают злоумышленника, который накауне обокрал пенсионерку. Об этом сообщил «Царьград».

Как рассказали в областном УМВД, инцидент произошел накануне в Академгородке. Мужчина выхватил у пожилой женщины из рук пакет с продуктами, мобильный телефон и кошелек с 13,5 тысячи рублей.

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Злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, однако его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

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