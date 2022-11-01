Житель Севастополя получил срок за то, что выбросил собаку из окна | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 19:13 Житель Севастополя получил срок за то, что выбросил собаку из окна

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Житель Севастополя отправится в тюрьму на год и три месяца за жестокое обращение с животными. Он выкинул собаку из окна пятого этажа, сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным ведомства, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Собака лежала около двери в его квартиру и при приближении севастопольца отошла в сторону. Злоумышленник схватил животное и выбросил из окна общего коридора. Собака скончалась.

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Суд приговорил мужчину к году и трем месяцам тюрьмы.

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