Мужчина выбросил из окна собаку в Красноярском крае и попал под статью

Житель зеленогорского общежития крепко выпил и поругался со своей сожительницей из-за собаки. В итоге он выкинул питомца из окна, из-за чего животное погибло. Теперь с мужчиной разбираются сотрудники полиции.

Несчастный случай с животным произошел в начале июля, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские выяснили, что в одном из общежитий Зеленогорска 41-летний мужчина поссорился с сожительницей из-за воспитания собаки. Он выкинул животное в окно с четвертого этажа. Спасти хвостатого не удалось. В тот момент в комнате был 11-летний сын женщины, который стал свидетелем произошедшего.

Сотрудники полиции установили, что мужчина уже был судим, а во время ссоры он был пьян. На жителя Зеленогорска завели уголовное дело, которое будут расследовать по статье «Жесткое обращение с животными». Мужчине может грозить до пяти лет заключения.

В конце июня под разбирательства с полицией попал житель Челябинской области. Мужчина выстрелил в хаски прямо на глазах хозяйки. Ему может грозить штраф до 100 тысяч рублей или заключение на 15 суток. Уголовное дело уже направили в суд.